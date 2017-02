Das Wichtigste in Kürze:

Die Sanierung der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB) wird frühestens Ende Mai beginnen. Nach der Volksabstimmung über die geplante Steuererhöhung. Denn dann erst hat der Kanton ein gültiges Budget und kann die Ausgaben, wie geplant tätigen.

Bis dahin führt der Aufschub der Arbeiten an der ZHB zu Mehrkosten, Mehrbelastungen des Personals und Einschränkungen für die Kunden. Trotzdem will die Regierung am Auschub festhalten. Dies geht aus Antworten des Regierungsrates auf Kantonsratsvorstössen der SP hervor.

Planen ja, sanieren nein

Zwar sollen die Planungsarbeiten für den Umzug weitergeführt werden – die nachfolgenden Bauarbeiten aber würden aufgeschoben. Eine Verletzung des Volkswillens sieht der Regierungsrat durch die Verschiebung der Bauarbeiten nicht.

Die Stadtluzerner Stimmberechtigten hätten sich nicht direkt für eine rasche Sanierung ausgesprochen, sondern den Abbruch des Gebäudes planungsrechtlich verhindert.

Umzugskartons stehen herum

Für die Zeit während der Sanierung der ZHB wurden bereits Provisorien angemietet. Dies führt gemäss Regierung zu monatlichen Mietkosten von 15'000 Franken. Weitere Mehrkosten zu einem späteren Zeitpunkt seien nicht auszuschliessen.

Da das Personal hinsichtlich der Sanierung reduziert worden ist, haben die arbeitenden Angestellten mehr zu tun. Ausserdem führt der budgetlose Zustand auch bei den Kunden der ZHB zu Unannehmlichkeiten: Neuste Publikationen fehlen, Veranstaltungen wurden abgesagt, im Katalogsaal lagern Umzugsmaterialien und bei der Ausleihe gibt es längere Öffnungszeiten.