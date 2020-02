Basler Klänge in Schwyz

Die Jubiläumsreise der Junteressli führte die Basler letztes Jahr nach Brunnen. Damals noch unverkleidet lernten sie die Nüsslergesellschaft Brunnen-Ingenbohl kennen und schnell war klar: Es soll ein Wiedersehen geben. Nun kam die Fasnachtsclique in Vollmontur wieder nach Schwyz und eröffnete die Brunner Fasnacht mit Trommeln und Piccolos.

Es ist ein Muss für diese Clique aufzustehen.

Rund 40 Tambouren und Pfyffer sind am Vierwaldstättersee zu Gast. Bei den Einheimischen kommen die Exoten gut an: «Es ist ein Muss für diese Clique aufzustehen», sagt eine Fasnächtlerin. Und auch beim Nüssler-Vater Thomas Schelbert ist die Begeisterung gross: «Wir lieben die Basler Fasnacht. Es ist eine Solidarität und Verbrüderung.» Und mit einem Schmunzeln fügt er an: «Schliesslich haben der FC Brunnen und der FC Basel die gleichen Vereinsfarben.»

Die Basler Fasnachtsclique Junteressli revanchiert sich übrigens bei den Brunner Fasnächtlern: Die Nüssler dürfen beim Morgestraich im sogenannten Vortrab mitlaufen. Dafür müssen sich die Brunner aber die Kostüme der Clique überziehen und nicht ihre eigenen traditionellen Maschgraden-Gwändli.