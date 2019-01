Das Fachwissen der Denkmalkommission ist im Kanton Zug künftig nicht mehr gefragt: Der Kantonsrat hat in der zweiten Lesung entschieden, das Gremium einzusparen. Das bürgerlich dominierte Parlament folgte damit dem Antrag der Regierung, welche mit der Abschaffung vor allem mehr Effizienz in den Denkmalschutz bringen will.

Keine Chance hatte die linke Seite auch bei den Kriterien für eine Unterschutzstellung: Der Rat entschied definitiv, dass Objekte nur noch dann geschützt werden, wenn sie einen «äusserst hohen wissenschaftlichen, kulturellen oder heimatkundlichen Wert» haben.

Das Volk dürfte betreffend Lockerung des Denkmalschutes aber das letzte Wort haben: Die Fachverbände, die in der nun abgeschafften Denkmalkommission vertreten waren, kündigten bereits das Referendum an. Dafür werden 1500 Unterschriften benötigt.