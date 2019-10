Die Wohnüberbauung Weinhalde in Kriens ist zwar bereits geplant – doch gibt es ein Problem mit einer Initiative.

Das Projekt ist bereit: Auf dem Areal Weinhalde in Kriens sollen 45 Eigentumswohnungen entstehen. Das Areal liegt am Sonnenberg und ist von bebautem Gebiet umgeben. Doch selber liegt es noch in der Landwirtschaftszone. Und deshalb beantragt der Krienser Stadtrat dem Gemeindeparlament, das Gebiet umzuzonen.

Das Problem dabei: Zurzeit ist in Kriens die Initiative «Einzonungsmoratorium für 15 Jahre» hängig. Diese Initiative der Grünen verlangt, dass in der Gemeinde während 15 Jahren keine Einzonungen mehr erlaubt sein sollen.

Der Krienser Stadtrat lässt sich davon nicht beirren. Die Planung des Projekts Weinhalde habe lange vor der Initiative begonnen – deshalb soll das Parlament die Umzonung noch bewilligen, bevor über die Initiative abgestimmt wird.

Die Grünen sehen das anders. Ihr Präsident Erich Tschümperlin findet, die Initiative habe die Situation verändert.

Wir möchten, dass der Stadtrat zuerst abwartet, was das Volk zu unserer Initiative sagt.

Doch der Zeitplan des Stadtrats sieht anders aus: Bereits im kommenden Frühling soll die Umzonung der Weinhalde unter Dach und Fach sein. Dagegen würden sich die Grünen wehren, kündigt Präsident Tschümperlin an - zum Beispiel mit einem Referendum.