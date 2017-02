Wolf in Obwalden Bei Grafenort wurde ein Wolf gesichtet

Heute, 14:07 Uhr

Am Samstag Nachmittag wurde der Wolfalarm per SMS ausgelöst. Laut Auskunft des Obwaldner Jagdaufsehers hat ein fachkundiger Polizist den Wolf in der Nacht im Gebiet Schafrain bei Grafenort vom Auto aus gesehen.

Bild in Lightbox öffnen. Der Polizist sei sachkundig, und er habe den Wolf um 02:30 Uhr aus naher Distanz gesehen, erklärt der Obwaldner Jagdaufseher Cyrill Kesseli auf Anfrage von Radio SRF. Darum beurteile er die Beobachtung als sicher. Das Gebiet Schafrain bei Grafenort ist abseits von Siedlungen. Den Schafhaltern in der Umgebung werden Sicherheitsmassnahmen für ihre Tiere empfohlen.

eism; Regionaljournal Zentralschweiz 17:30 Uhr