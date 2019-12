Die deutsche Gruppe produziert hochpräzise und komplexe Frästeile für die Sektoren Energiegewinnung, Grossmotorenbau und Halbleiterindustrie. Sie verfügt über zwei weitere Produktionsstandorte in Deutschland und eine Niederlassung in den USA. Das Werk in Altdorf hatte sie 2013 vom Schweizer Rüstungsunternehmen Ruag gekauft.