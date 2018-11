Der Kanton rechnet mit rund 21,5 Millionen Franken für Erweiterungen und Ersatzbauten.

Aktuell zeichneten sich hauptsächlich im Raum Sursee Engpässe ab, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Hier fehlen Sportraumkapazitäten. Der Neubau einer Dreifachturnhalle bis zirka 2023 soll Abhilfe schaffen.

Beim Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung und dem Weiterbildungszentrum Kanton Luzern in Sursee müssten die 50-jährigen Pavillons durch einen Neubau ersetzt werden.

Der Schulstandort der Fachklasse Grafik an der Rössligasse in Luzern soll mittelfristig aufgehoben werden. Bis spätestens zum Schuljahr 2024/25 soll sie an einem neuen Standort in der Nähe der Hochschule Luzern – Design & Kunst in Emmenbrücke positioniert werden.