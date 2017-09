Im Kanton Luzern ist die Lehre bei Jugendlichen beliebt. Die Zahl der Lehrverträge ist gegenüber 2016 leicht gestiegen.

Die Zahl der im Kanton Luzern abgeschlossenen neuen Lehrverträge ist 2017 verglichen mit dem Vorjahr von 4819 auf 4881 gestiegen. Dies obwohl weniger Jugendliche die Volksschule abgeschlossen haben.

Die Zahl der Schulabgänger, die eine ordentliche Lehre absolvieren, die mit einem Fähigkeitszeugnis abgeschlossen wird, stieg von 4261 auf 4305. Eine Zunahme gab es auch bei der zweijährigen Attestlehre, nämlich von 558 auf 576.

Die zweijährige Lehre für schulisch schwächere Schüler sei zu einer festen Grösse der Berufsbildung geworden, teilte die kantonale Dienststelle Berufs- und Weiterbildung am Dienstag mit. Ein leistungsgerechter Einstieg in die Berufswelt erweise sich oft erfolgversprechender, als in einem zu hohen Niveau zu starten und dann zurückgestuft zu werden.

Jeder achte Schulabgänger startete im Sommer in ein Brückenangebot. Die Zahl jugendlicher Flüchtlinge im Brückenbereich stieg von 54 auf 140. Ihr Unterricht konzentriert sich auf die sprachliche und berufliche Integration.