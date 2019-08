Das Immobilienunternehmen wurde 2012 von Metall Zug abgespalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht. Der Schwerpunkt liegt auf der Verwaltung und Entwicklung der ehemaligen Industrieareale Metalli in Zug und «Suurstoffi» in Rotkreuz. Der Portfoliowert des Konzerns liegt bei rund 1,54 Milliarden Franken. 2018 erwirtschaftete Zug Estates.