Der Rektor wird ad interim ersetzt. Stefan Zehnder tritt die Funktion am 1. Mai an. Sein Vorgänger sei per 20. April suspendiert und von allen Aufgaben entbunden worden, teilte der Kanton am Donnerstag mit.

Der Konflikt in den vergangenen Monaten habe die konstruktive Zusammenarbeit an der Kaufmännischen Berufsschule in Lachen erschwert. Nähere Angaben dazu machte das Bildungsdepartement nicht.

Gleichzeitig zum Führungswechsel werde der Prozess der Mediation mit externer Unterstützung weitergeführt. So soll die Schule wieder auf einen stabilen Kurs kommen. An der KBL werden rund 400 Lernende im Bereich der beruflichen Grundbildung unterrichtet.