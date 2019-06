Wiederholte Kritik an Schwyzer Regierungsrat René Bünter

Brief mit Beschwerden

Schon seit längerem steht der SVP-Regierungsrat René Bünter in der Kritik. Dies wegen seines Umgangs mit dem Personal des Umweltdepartements. Aus diesem Grund hat der Personalverband nun schon den zweiten Brief an die Regierung geschickt, das berichtet die Zeitung «Bote der Urschweiz».

Konkret geht es dabei um den Umgang Bünters mit seinem Personal und den Bestrebungen, das Departement neu zu organisieren.

Landammann Kaspar Michel nimmt die Kritik an seinem Kollegen ernst und will den Hinweisen nachgehen. Zudem hält er fest: «Wir haben die klare Direktive, dass man mit allen Angestellten respektvoll und anständig umgehen soll.»