Noah Arnold und Kaspar Mattmann erforschen in ihrem Buch Geschichten aus einem Luzerner Dorf.

«Endlich daheim in meinem Kopf» heisst das Buch von Noah Arnold (26) und Kaspar Mattmann (29). Der Musiker und der Arzt sind dafür ins kleine Dorf Schlierbach bei Sursee im Kanton Luzern gereist. In der Gemeinde mit 900 Einwohnerinnen und Einwohnern liegen ihre Wurzeln, aber gelebt haben sie dort nie. In Schlierbach waren ihre Eltern aufgewachsen als Kinder des Dorflehrers - und wo sie bis heute unter dem Namen «s Lehrers» bekannt sind.

Legende: Die Jagdgesellschaft Seckwald Schlierbach ist einer von vielen Vereinen im Dorf. zvg / Kaspar Mattmann

Mit dabei auf ihrer Expedition nach Schlierbach hatten die beiden Autoren Fragen: Was bedeutet es, auf dem Land zu leben? Sind die Menschen so wie früher? Wie verändert sich das soziale Gefüge? Und schlussendlich auch: Wie prägen die Wurzeln einen Menschen?

Legende: Schlierbach ist der Heimatort der Autoren - zuhause aber sind sie hier nicht. zvg / Kaspar Mattmann

Ihre Auseinandersetzung mit dem Ort, ihre Begegnungen und die dabei erfahrenen Geschichten über Menschen in und aus Schlierbach haben die beiden mit Fotografien und in Texten verarbeitet.

Legende: Einheimische aus Schlierbach öffneten den Autoren die Türen zu ihrem Zuhause. zvg / Kaspar Mattmann

«Endlich daheim in meinem Kopf» ist ein sorgfältig gestaltetes Buch, das einen poetischen Blick auf ein Dorf und seine Bewohnerinnen und Bewohner wirft. Auffällig ist auch die Arbeit von Grafiker Mathis Pfäffli, der mit freiem Satz, abgesetzten Wörtern und Brüchen eine zusätzliche Erzählstruktur einbringt.

Das Buch ist aber keine Dorfchronik, sondern erzählt eine Geschichte, die exemplarisch ist für viele andere Gemeinden. Die Idee der beiden Autoren: Schlierbach ist überall.

Legende: Am Tresen in der Wirtschaft steht nicht mehr die Serviertochter von einst. Mittlerweile ist aber auch Ravi, oder Rävu, wie er genannt wird, verschwunden. Das «Panorama» steht leer. zvg / Kaspar Mattmann

