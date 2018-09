Was in Altdorf und Zürich funktioniert, gibt es neu auch in Luzern: Kostenlose Beratungen für die Bevölkerung in einem Café. Dabei werden Fragen rund um Medizin beantwortet, jedoch keine Diagnosen gestellt oder Medikamente verschrieben. Dieses Angebot gibt es neu jeden ersten Montag im Monat im Lokal «Melissa's Kitchen», Link öffnet in einem neuen Fenster in der Stadt Luzern.

Hinter dem Projekt steht die Akademie für Menschenmedizin, Link öffnet in einem neuen Fenster. Seit einem Jahr organisiert sie das Café Med in Zürich. «Die Beratungen sind kein Ersatz für einen Arztbesuch», erklärt Annina Hess-Cabalzar, die Präsidentin der Akademie. Ein Café Med gibt es auch in Altdorf.