Fasnacht in Nidwalden «Chatzemuisig Buochs» goes China

Heute, 17:10 Uhr

Die «Chatzemuisig Buochs» darf im Oktober an einem Internationalen Volkskulturfestival in Shanghai teilnehmen. Dies haben die 26 Guggenmusikerinnen und -musiker aus Buochs unter anderem einer Guggenmusik aus Stans zu verdanken, die schon vor zwei Jahren am Festival dabei war.

brem; Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr