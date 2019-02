Nationalrat Beat Arnold will nach langer krankheitsbedingter Absenz wieder am politischen Betrieb in Bern teilnehmen.

Am 4. März will der Urner Politiker wieder an der Sitzung des Nationalrates teilnehmen. Er will sich wieder «in die Höhle des Löwen wagen», wie er es ausdrückt, und lasse sich überraschen, was auf ihn zukomme. «Ich weiss, dass einige staunen werden oder auch nicht, aber ich muss den Schritt jetzt machen.»

Es gibt schon noch das eine oder andere, das ich gerne noch bewegen würde.

Er fühle sich wieder gut und gehe mit dem Vorsatz nach Bern, so viel zu machen, wie er hinbekomme. «Ich werde in den Rat gehen und mich so einbringen, wie ich mir das vorstelle.» Es gebe schon einige Dinge, die er gerne noch bewegen würde - aber es komme so, wie es müsse. Während seiner Rekonvaleszenz habe er sich aber vollkommen aus der Politik zurückgenommen und sich nicht mit politischen Fragen beschäftigt.

Ich will zuerst schauen, wie es in Bern läuft, danach werde ich mich entscheiden.

Ob er bei den nationalen Wahlen im Herbst nochmals antreten wird, hat er noch nicht entschieden. Nach der Frühlingssession werde er sich Gedanken machen, wie es weitergeht. «Ich will zuerst schauen, wie es in Bern läuft, danach werde ich mich entscheiden.»