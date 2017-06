Livio Andreina

Der Regisseur und Schauspieler ist 1954 in Luzern geboren. Er ist Begründer und Leiter der Werkstatt für Theater in Luzern. Er hat mit zahlreichen Inszenierungen auf sich aufmerksam gemacht, etwa mit Freilichtspielen auf Tribschen in Luzern. Auch mit dem neuen Autor des Einsiedler Welttheaters, Lukas Bärfuss, hat er bereits zusammengearbeitet.