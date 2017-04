Theaterraum für Jugendliche Das UG des Luzerner Theaters soll ganz den Jugendlichen gehören

Die jungen Erwachsenen sollen die Aussenspielstätte des Luzerner Theaters an der Winkelriedstrasse in Luzern übernehmen. Eine Jungintendanz soll im UG Veranstaltungen organisieren und den Betrieb führen. An einer Informationsveranstaltung am Mittwochabend war die Begeisterung der Jugendlichen gross.

Bild in Lightbox öffnen. «Ich bin mega überrascht was für Möglichkeiten wir da bekommen», sagt eine 18-jährige junge Frau nach der Informationsveranstaltung des Luzerner Theaters. Bild in Lightbox öffnen. Das UG soll mindestens für eine Spielzeit ganz in die Hände der Jugend gegeben werden. Dazu sucht das Theater eine Jungintendanz. Das heisst: eine Gruppe von fünf bis acht jungen Leuten im Alter zwischen 16 und 25 Jahren sollen das UG künftig leiten, von der Programmierung übers Marketing bis hin zur Finanzierung. Mit dieser Idee betritt das Luzerner Theater schweizweit Neuland. Wie die Jugendlichen den Raum mit Inhalt füllen, ist gänzlich ihnen überlassen. Einige Vorgaben, die in einer Nutzungsvereinbarung festgelegt werden, gibt es trotzdem: Mindestens zweimal im Monat sollen Veranstaltungen stattfinden

Es müssen vier bis fünf Gruppen organisiert werden, welche das UG regelmässig nutzen. Als Proberaum oder als Aufführungsort

Es gibt einen Coach, welcher der Jugendintendanz zur Seite steht: Er hilft beim Aufbau der Strukturen und beim Budget Geplant ist, dass es pro Produktion rund 4'000 Franken gibt. Dieser Betrag ist aber noch nicht fix, dazu laufen noch Stiftungsgesuche. Die jungen Erwachsenen zeigen sich an der Informationsveranstaltung begeistert, befürchten zum Teil aber auch, dass der Zeitaufwand nebst Schule oder Lehre gross sein wird. Bis zum 12. Mai können sich Jugendliche beim Luzerner Theater für die Jungintendanz bewerben, vorgesehen ist, dass ab Oktober im UG mit Veranstaltungen gestartet werden kann.