Mit Maultier und Wanderschuhen tauchen Primarklassen in die Handels- und Verkehrsgeschichte des Kantons Uri ein.

...ab 1882 fuhren dann die ersten Lokomotiven durch den Gotthard. Noch heute zeugt das Lokomotivdepot der SBB in Erstfeld von diesen Anfängen des Bahnverkehrs.

Wie die Säumer um 1700 reisen die Kinder in Richtung Gotthard...

Felle oder Käselaibe: Auf ihrer Reise kommen die Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Transportgütern in Kontakt.

Rund hundert Schulklassen aus der Zentralschweiz ziehen in den nächsten vier Jahren als Säumer Richtung Gotthard. Auf ihrem Weg erfahren sie wie sich die Handels- und Verkehrsgeschichte der Region vom Mittelalter bis heute gewandelt hat.

Mitmachen können 4. Primarklassen aus den Kantonen Luzern, Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden. Für Lehrerinnen und Lehrer gibt es dafür spezielles Schulmaterial.

Das Erlebnis steht im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler erfahren aber auch viele Dinge, welche sie nie mehr vergessen werden.

Das Zweitagesprogramm startet in Erstfeld. Nach dem Besuch bei der SBB müssen die Schulklassen einen beladenen Leiterwagen mit eigener Muskelkraft bergwärts ziehen. Auch übernachtet wird in einer historischen Unterkunft, wo es gilt, den Saumzug für den zweiten Tag vorzubereiten. An diesem ziehen die Kinder dann mit zwei beladenen Mauleseln bis nach Silenen.

Mir gefällt vor allem, dass wir mit der ganzen Klasse auf dem Bielenhof in Erstfeld übernachten können.

Das Erlebnisprogramm findet während vier Jahren in den Schulwochen zwischen den Oster- und Herbstferien statt. Für die Schulklassen ist das Angebot kostenlos. Organisiert und finanziert wird es von der Albert Köchlin Stiftung (AKS).

