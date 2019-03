Sie marschierten von der Alt- in die Neustadt. Ihre Forderung: Auch die Stadt Luzern solle den Klimanotstand ausrufen.

Am weltweiten Protesttag unter dem Motto «Klimastreik» gingen am Freitag auch Zentralschweizer Jugendliche auf die Strasse. Aber nicht nur: Unter den rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Luzerner Demonstrationszugs haben auch ältere Menschen für einen stärkeren Klimaschutz demonstriert.

Eine der treibenden Kräfte hinter der Zentralschweizer Klimademonstration ist die 17-jährige Lena Merz aus Hildisrieden (LU). Sie sagte: «Es freut mich sehr, dass verschiedene Klassen hier sind, auch jüngere Schüler, Studenten oder gar Klima-Grosseltern aus der ganzen Zentralschweiz.»

Bild 1 / 4 Legende: Start auf dem Rosengartplatz neben der Kapellbrücke... Michael Zezzi / SRF Bild 2 / 4 Legende: ...dann geht's los Richtung Neustadt. Michael Zezzi / SRF Bild 3 / 4 Legende: Zwischenstopp auf dem Theaterplatz. Michael Zezzi / SRF Bild 4 / 4 Legende: Weiter durch die Winkelriedstrasse in der Neustadt mit dem Ziel Helvetiagärtli. Michael Zezzi / SRF

«Klimaschutz! – Gopfridstutz!» riefen die Demonstranten auf ihrem Weg durch die Stadt, der sie vom Rosengartplatz bei der Kapellbrücke via Theater zum Helvetiagärtli führte. Auf Transparenten waren Sprüche zu lesen wie «Oma, was ist Schnee?» oder «Make Love, not CO2».

Auch skandierten die Teilnehmenden unterwegs ihre Parolen – beispielsweise vor der Jesuitenkirche und dem Luzerner Theater mit dem Slogan «Wer nicht gumpet, hed kei Zukunft».

In Sprechchören wurde an der Kundgebung ausserdem «Climate Justice» gefordert. Dies bedeute, dass diejenigen, die durch ihr klimaschädliches Verhalten profitiert hätten, nun Rechenschaft ablegen müssten, sagte eine Rednerin. Die Folgen des Klimawandels seien spürbar. Wer dies leugne, verhalte sich wie jemand, der sage, die Erde sei flach.

Die Demonstranten betonten immer wieder, es gehe um ihre Zukunft und um ihr Klima. Gleichzeitig müssten die Demo-Teilnehmer aber auch ihr eigenes Verhalten hinterfragen und allenfalls anpassen, so Lena Merz weiter. Und auch in Schulen wollten die Demo-Organisatoren etwas bewirken – beispielsweise ein Flugverbot bei Schulreisen.

Klimanotstand ausrufen?

Die Demonstrantinnen und Demonstranten in Luzern forderten weiter, dass die Schweiz den Klimanotstand ausrufe und die Klimaerwärmung offiziell als Krise anerkenne. Die heutige Klimapolitik sei ungenügend, um die globalen Klimaziele erreichen zu können, sagte ein Redner.

Den Klimanotstand ausrufen soll auch die Stadt Luzern: An der Demonstration wurde für einen Bevölkerungsantrag mit dieser Zielsetzung Unterschriften gesammelt. Ein Bevölkerungsantrag wird im Stadtparlament wie eine Motion behandelt. Für das Zustandekommen sind 200 Unterschriften nötig.