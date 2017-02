Luzerner Fasnacht Der grosse Umzug der kleinen Fasnächtler

Heute, 17:44 Uhr

Miriam Eisner

Das «Chendermonschter» ist der grosse Auftritt der Kleinen an der Fasnacht in der Stadt Luzern: Seit 37 Jahren ziehen Kinder und Erwachsene in aufwändig gebastelten Sujets durch die Stadt: Insektenforscher, Raketenbesatzungen oder wandelnde Spielkarten.