Nun wurden 27 Standorte dafür ausgewählt. Sie sollen den Bedarf bis ins Jahr 2034 decken.

Der Kanton Schwyz braucht für die nächsten 20 Jahre mehr Platz für Bauschutt. Er hat deshalb 27 Standorte bestimmt, um das Ablagerungsvolumen um die Hälfte zu erhöhen.

Für sieben bis zehn Jahre

Nach Schätzungen des Kantons würden die bestehenden Standorte für unverschmutztes Aushubmaterial noch für rund zehn Jahre ausreichen. Für sogenannte Inertstoffe, also vor allem Bauschutt wie Beton, Backsteine, Ziegel oder Glas, gebe es in den Deponien noch Platz für rund sieben Jahre.

Deshalb forderte das Amt für Umweltschutz die Gemeinden auf, ihnen Gebiete für potenzielle Deponien zu melden. Danach wurden jene Gebiete, die nicht den Kriterien entsprachen, ausgeschlossen. Unter anderem weil sie in einer Bauzone, in einem Waldreservat oder in einem Biotop liegen. Von ursprünglich 130 Vorschlägen blieben so am Schluss noch 27 Kandidaten übrig.

Der nun vorliegende Bericht wurde für einen Planungshorizont bis 2034 ausgearbeitet. Er wurde nach der Vernehmlassung bei Ämtern, Gemeinden und möglichen Betreibern vom Regierungsrat genehmigt.