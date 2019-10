Am Sonntag Abend wird die letzte Folge des Fernsehkrimis aus Luzern gezeigt. Was bleibt?

Abgesang auf acht Jahre Verbrecherjagd am Vierwaldstättersee

Insgesamt 17 Folgen des legendären Sonntagabend-Krimis wurden seit 2011 in Luzern gedreht – am 27. Oktober ist mit der Folge «Die Musik stirbt zuletzt» nun Schluss. Zum letzten Mal ermitteln Stefan Gubser als Reto Flückiger und Delia Mayer als Liz Ritschard als Fernsehkommissare in den Strassen Luzerns. Fans des Luzerner Tatorts bedauern das Ende einer TV-Tradition.

Schade, ich habe immer gern geschaut.

Einheimische, die bei den Dreharbeiten involviert waren, bleiben eindrückliche Erinnerungen. Zu ihnen gehören Statisten oder Leute, welche ihre Wohnung für die Filmaufnahmen zur Verfügung gestellt hatten. Aber auch der Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker hat Schauspieler und Crew kennen gelernt.

Im Film muss der oberste Polizist den Bad Guy spielen, in Realität sind wir natürlich die Good Guys...

Der Luzerner Tatort hat bei Kritikern und Publikum aber auch viel Kritik einstecken müssen. Und auch in Luzern werden ihn nicht alle vermissen. «Kein Verlust», sagt ein Mann auf der Strasse.

Der Tatort «Die Musik stirbt zuletzt» läuft am Sonntag, um 20.05 Uhr, auf SRF 1.