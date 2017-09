Tellskapelle wird saniert Die 130-jährige Kapelle erhält einen neuen Anstrich

Heute, 10:46 Uhr

Gemäss der Sage soll an der Tellsplatte in Sisikon Wilhelm Tell vom Boot des Landvogts Gessler gesprungen sein.

Bild in Lightbox öffnen. Der Turm wird am Montag eingerüstet und erhält einen neuen Farbanstrich. Die Arbeiten dauern bis Ende September und werden in Absprache mit der Urner Denkmalpflege ausgeführt.

Die Tellskapelle liegt an der Tellsplatte in Sisikon, wo gemäss Sage Wilhelm Tell vom Boot des Landvogts Gessler gesprungen sein soll.

Bereits 1388 soll an der gleichen Stelle eine erste Kapelle errichtet worden sein. Die heutige Kapelle wurde 1879/1880 erbaut.

Die vier Fresken zeigen Szenen aus der Tellsgeschichte: den Apfelschuss, den Tellsprung, Gesslers Tod in der Hohlen Gasse und den Rütlischwur.

sda/laur; Regionaljournal Zentralschweiz 12:03 Uhr