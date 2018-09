Nadja Räss wurde das Singen buchstäblich in die Wiege gelegt. In ihrer frühsten Kindheit ist sie mit Appenzeller Naturjodel in Kontakt gekommen und im Elternhaus war der Jodelgesang ebenfalls omnipräsent.

Nach der Matura an der Stiftsschule Einsiedeln studierte sie an der Zürcher Hochschule der Künste Gesang und schloss dieses Studium 2005 mit dem Master in Pädagogik ab. Nadja Räss ist Lehrerin und unterrichtet ab Herbst 2018 als Dozentin für «Jodel» an der Hochschule Luzern.

2015 wurde sie mit dem Prix Walo in der Kategorie «Jodel» und dem Kultur-Anerkennungspreis des Kantons Schwyz belohnt. 2016 gehörte sie zu den Nominierten für den Schweizer Musikpreis.