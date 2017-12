Vor Weihnachten lief das Geschäft in der Zentralschweiz wie geschmiert - auch dank des Sonntagsverkaufs am 24. Dezember.

Eine Umfrage bei grossen Einkaufszentren der Zentralschweiz zeigt: Das Geschäft vor Weihnachten 2017 lief wie geschmiert. Auch wenn der genaue Umsatz noch nicht feststeht, kamen viele Kundinnen und Kunden in die Zentren. Gerade der Sonntagsverkauf am 24. Dezember trug viel zum guten Ergebnis bei.

Viel kritisierter Sonntagsverkauf war erfolgreich

Im Vorfeld kritisierten die Gewerkschaften scharf, dass einige Grossverteiler und Einkaufszentren ihre Läden am Sonntag, 24. Dezember geöffnet haben. Dieses Angebot wurde jedoch gut genutzt, heisst es auf Nachfrage beim Mythencenter in Schwyz. Dabei seien besonders viele Esswaren eingekauft worden.

« Wie immer an den Festtagen war der Foodbereich besonders stark. » Daniel Dober

Stv. Geschäftsleiter Mythencenter Schwyz

Viele Kaufwillige waren am 24. Dezember auch beim Emmen Center sowie der Mall of Switzerland anzutreffen. «Der Sonntag, 24. Dezember, verglichen mit dem Samstag, 24. Dezember, im letzten Jahr war über ein Drittel besser», sagt Roland Jungo vom Emmen Center. Dieser Tag habe zu einem guten Dezember beigetragen. Dass mit der Mall of Switzerland in Ebikon ein neuer Konkurrent da sei, hätten sie mindestens in Bezug auf die Besucherzahlen nicht gespürt.

Stau nach Ladenschluss

Und auch bei der Mall of Switzerland sind die Verantwortlichen durchaus zufrieden mit dem Dezember. Am 24. Dezember seien die Kundinnen und Kunden jedoch später als an einem normalen Tag gekommen. «Ab 11 Uhr war es dann aber schwierig, einen Parkplatz zu finden», sagt Jan Wengeler, Center Manager der Mall.

Zu einem Verkehrschaos kam es dann jedoch nach Ladenschluss: In der Nähe des Centers habe sich ein Verkehrsunfall ereignet, was zu einem Rückstau bis ins Parkhaus der Mall of Switzerland geführt habe.

Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr