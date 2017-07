Am Sonntag findet das traditionelle Bergkranzfest statt. Bereits im ersten Gang kommt es zu interessanten Begegnungen.

Bereits in ein paar Tagen, am 30. Juli 2017 steigen die Schwinger wieder in die Zwilchhosen für den traditionellen Brünigschwinget.

Kurz vor dem Unspunnen Schwingfest beweisen die «Bösen» ihre Stärken im Zweikampf in der Arena auf der Brünigpasshöhe zwischen Obwalden und Bern. Der Anlass ist ausverkauft, für Frühaufsteher gibt es die Möglichkeit, eines der 1000 Stehplatz-Tickets zu ergattern.

Die Spitzenpaarungen: