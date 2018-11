Inhalt

Die Zebi ist eröffnet - Entdeckungsreise durch 140 Berufswelten in der Messe Luzern

In der Messe Luzern ist am Donnerstagmorgen die 11. Zentralschweizer Bildungsmesse Zebi eröffnet worden. Bis am Sonntag können sich Jugendliche über 140 Berufe, und Erwachsene über 600 Weiterbildungsangebote informieren.