Ab Montag gibt es eine neue direkte Schiffsverbindung zwischen Luzern und Kehrsiten im Eineinhalbstundentakt.

Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) nimmt eine ganzjährige, direkte Verkehrsverbindung zwischen Luzern und Kehrsiten-Bürgenstock in Betrieb. Im Eineinhalbstundentakt können die Gäste mit dem Schiff und der neuen Bürgenstockbahn das Hoteldorf auf dem Bürgenstock erreichen.

« Als privates Unternehmen können wir es uns nicht leisten über längere Zeit defizitär zu arbeiten. » Stefan Schulthess

Direktor der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee

Ob diese Linie selbsttragend ist oder gar Gewinn abwirft, könne man erst nach ein, zwei Jahren beurteilen, meint Stefan Schulthess, Direktor der SGV. Das Geld sei aber schliesslich nicht der Hauptgrund für die Aufnahme in den Fahrplan. Das Bürgenstock-Resort habe eine so grosse Bedeutung für den Tourismus in der ganzen Zentralschweiz, dass sich dieses Risiko lohne.

« Die Bewohner von Kehrsiten erhalten nun eine Verbindung, die sie ohne das Resort nie bekommen hätten. » Stefan Schulthess

Direktor Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee

Voraussichtlich ab Ende Mai 2018 verkehrt das Shuttle-Schiff auf dieser Linie im Stundentakt. Davon provitiert auch das Dorf Kehrsiten. Die Bewohner erhielten so eine Schiffsverbindung, die sie sich schon lange gewünscht hätten und nun dank dem neuen Resort auf dem Bürgenstock möglich werde, so Schulthess im Gespräch mit Radio SRF.