In «Der Klang der Stimme» zeigt Bernard Weber Sängerinnen und Stimmkünstler - und nähert sich dem Faszinosum Stimme an.

In seinem neuen Dokumentarfilm «Der Klang der Stimme», Link öffnet in einem neuen Fenster zeigt Bernard Weber vier Männer und Frauen, die professionell mit der Stimme arbeiten. «Gesang fasziniert mich seit meiner Kindheit», erzählt Bernard Weber im Interview, «schon als kleiner Junge konnte ich mich lange mit Singsang in meine eigene Welt zurückziehen». Für sein neustes Werk hat Weber, der in Luzern aufwuchs, nun Leute porträtiert, die auch heute noch dieser Faszination erliegen und mit «einer kindlichen Freude» ihren Beruf ausüben.

Legende: Der Regisseur Bernard Weber erhielt mit seinem Film «Der Klang der Stimme» den Publikumspreis der Solothurner Filmtage. Michael Zezzi /SRF

«Der Klang der Stimme» ist der zweite Film, mit dem Bernard Weber sich filmisch dem Gesang und der menschlichen Stimme annähert. Vor 5 Jahren realisierte Weber «Die Wiesenberger», ein Film über den Nidwaldner Jodlerklub, welcher mit «Das Feyr vo dr Sehnsucht» einen Hit landete - dank des Erfolgs schöne Momente erlebte, aber auch Schattenseiten.