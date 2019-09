Der Anlass soll keine klassische Gewerbeausstellung sein. An zehn Standorten – verbunden mit Bussen, Booten und mehr.

Eine überdimensionale Erlebnisschau rund um den See

Vom Donnerstag bis am Sonntag werden beim Grossanlass «Dynamo Sempachersee» rund 40'000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Unter dem Motto «entdecken» wird sich die traditionelle Gewerbeausstellung Surwa in neuer Form wiederum in der Stadthalle Sursee präsentieren. Zusätzlich wird es aber an weiteren Standorten Attraktionen geben.

Das Budget des Grossanlasses beträgt rund eine halbe Million Franken. Ein Zehntel der Kosten übernimmt der Kanton Luzern. Weiter setzt der Verein «Dynamo Sempachersee» auf die Unterstützung zahlreicher Sponsoren. Dazu kommen Einnahmen aus den Platzmieten der Aussteller sowie Ticketeinnahmen der Besucherinnen und Besucher

Was geboten wird Ein wichtiges Thema ist die Berufswelt: Lehrlinge präsentieren ihre tägliche Arbeit und die Bevölkerung kann in Kontakt mit den verschiedenen Berufsgattungen treten. In Sursee wird zum Beispiel eine Berufsinsel zum Thema Digitalisierung eingerichtet. In Sempach soll das Thema Genuss im Vordergrund stehen. Weitere Teil-Austellungen gibt es beim Kantonsspital Sursee, dem Paraplegiker-Zentrum oder auch auf dem Campus Sursee. Ein anderer Teil ist das «Spiel ohne Grenzen», bei dem sich verschiedene Teams in Disziplinen messen wie Lastwagen-Seilziehen oder Liegestühle bauen. Um die Gäste zwischen den verschiedenen Standorten zu befördern, verkehren ein Shuttle-Service und mehrere Dampfboote sowie Flosse auf dem See.

