Die SP spricht von einer «rufschädigenden Liste». Eingereicht hat sie die SVP. Sie versteht die Kritik nicht: «Wir wollten die politische Kultur pflegen und den Wählerinnen und Wählern eine Vielfalt präsentieren», erklärt SVP-Präsidentin Angela Lüthold die Idee hinter der Liste.

Dass die SVP die Liste eingereicht hat, ohne den SP-Kandidaten zu fragen, sei «gesetzlich zugelassen». Tatsächlich ist diese Möglichkeit im Stimmrechtsgesetz explizit vorgesehen. Man habe David Roth über die Liste informiert, sagt Angela Lüthold.

Die SP wusste also von der Liste. Dass sie erst jetzt, kurz vor den Wahlen, darauf reagiert, habe damit zu tun, dass in letzter Zeit viele Wählerinnen und Wähler sie auf diese Liste angesprochen hätten, sagt Sebastian Dissler, SP-Parteisekretär. «Einige Leute glauben, wir hätten etwas damit zu tun. Und wir möchten einfach betonen, dass das nicht so ist.»