Empfang für Wendy Holdener Ein ganzes Dorf auf den Beinen

Heute, 11:38 Uhr, aktualisiert um 19:39 Uhr

Die 23-jährige Schwyzerin Wendy Holdener avancierte mit Gold in der Kombination und Silber im Slalom zur grossen Schweizer Figur an der Heim-WM in St. Moritz. Am Dienstag Abend feierte Unteriberg seine Weltmeisterin mit einem grossen Fest.

Grosser Empfang für Wendy Holdener 3:31 min, aus Schweiz aktuell vom 21.2.2017 Das ganze Dorf Unteriberg war auf den Beinen und feierte seine «Super-Wendy.» Die Schulkinder haben für den Mittwoch extra frei erhalten, damit sie am Empfang und am Umzug teilnehmen können. Wendy Holdener machte zuerst einen Umzug durchs Dorf, begleitet von Geislechlöpfer und Trychlern, und danach gab es ein Fest in der Mehrzweckhalle Baumeli. Die Weltmeisterin selber meinte staundend: «Es ist verrückt, wie viele Leute Freude an meiner Leistung haben. Also so viele waren es beim letzten Empfang nicht.» Im «Baumeli» erwiesen Funktionäre von Swiss Ski, Sponsoren und die Gemeinde der frischgebackenen Weltmeisterin die Ehre. Audio «Unteriberg feiert Wendy Holdener (21.02.2017)» abspielen. Audio «Unteriberg feiert Wendy Holdener (21.02.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Unteriberg feiert Wendy Holdener (21.02.2017) 2:07 min

joel/laur; Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr