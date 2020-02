Ende März stehen in den Luzerner Gemeinden Wahlen an. An verschiedenen Orten kommt es zu spannenden Kampfwahlen.

Gross ist der Andrang für die Luzerner Stadtregierung: Drei Frauen und sieben Männer bewerben sich um die fünf Sitze. Alle fünf Bisherigen treten erneut an. Ziemlich sicher im Sattel sitzen dürften die Vertreter der grossen Parteien: Nämlich Beat Züsli (SP), Adrian Borgula (Grüne), Franziska Bitzi (CVP) und Martin Merki (FPD). Schwieriger dürfte es für die Vertreterinnen der kleinsten Partei werden, für die Grünliberale Manuela Jost.

Konkurrenz erhält sie unter anderem von der früheren Stadtparlamentarierin Judith Dörflinger, die für die SP einen zweiten Sitz erobern will. Von rechts wird sie von SVP-Mann Silvio Bonzanigo herausgefordert. Der frühere CVP-ler ist allerdings umstritten – sogar in der eigenen Partei. Weiter treten zwei Jungpolitiker an: Skandar Khan von der Juso und Jona Studhalter von den Jungen Grünen. Und schliesslich kandidiert auch noch der Parteilose Rudolf Schweizer, der schon mehrmals erfolglos für höhere Ämter kandidierte.

Beim Stadtpräsidium kommt es zu einem Zweikampf: Den amtierenden Stadtpräsidenten Beat Züsli (SP) fordert Martin Merki (FDP) heraus. Zwar tritt auch Rudolf Schweizer (parteilos) an, er dürfte aber kaum eine Rolle spielen.

Im Luzerner Stadtparlament wird es ebenfalls spannend. Insgesamt wurden 24 Listen für die Stadtratswahlen am 29. März eingereicht – es kandidieren über 300 Personen für die 48 Sitze.

Bild 1 / 10 Legende: Beat Züsli (56) ist seit 2016 für die SP im Stadtrat - er wurde auch auf Anhieb zum Stadtpräsident gewählt. Keystone Bild 2 / 10 Legende: Adrian Borgula (60) ist für die Grünen seit 2012 im Stadtrat, er ist Umwelt- und Mobilitätsdirektor. Keystone Bild 3 / 10 Legende: Franziska Bitzi (46) von der CVP ist seit 2017 Finanzdirektorin. zvg Bild 4 / 10 Legende: Martin Merki (57) ist für die FDP seit 2012 im Stadtrat. Er steht der Sozial- und Sicherheitsdirektion vor. Merki tritt als Stadtrat wieder an, aber nicht nur: Er fordert auch Beat Züsli als Stadtpräsident heraus. SRF Bild 5 / 10 Legende: Manuela Jost (56) ist für die Grünliberalen seit 2012 im Stadtrat und leitet die Baudirektion. zvg Bild 6 / 10 Legende: Mit Judith Dörflinger (50) strebt die SP einen zweiten Sitz in der Stadtregierung an. Sie ist Schulleiterin, politisch seit Jahren bei der SP aktiv, bis 2017 auch als Grossstadträtin zvg Bild 7 / 10 Legende: Silvio Bonzanigo (67) will für die SVP einen Sitz im Stadtrat holen. Der frühere CVP-ler ist erst seit Kurzem in der SVP, für die Partei engagierte er sich als Wahlkampfleiter von SVP-Nationalrat Franz Grüter. SRF Bild 8 / 10 Legende: Jona Studhalter (24) tritt für die Jungen Grünen an. Er ist Koch und studiert angewandte Psychologie. zvg Bild 9 / 10 Legende: Skandar Khan (21) kandidiert für die Juso. Er ist Architektur-Zeichner mit Berufsmatura. zvg Bild 10 / 10 Legende: Der Parteilose Rudolf Schweizer tritt als Stadtrats- und Stadtpräsidiumskandidat an. Er hat allerdings kaum Wahlchancen: Schweizer kandidierte zuvor schon für diverse Ämter, holte aber immer nur sehr wenige Stimmen. SRF

Kampfwahlen wird es auch in einigen anderen Luzerner Gemeinden geben – besonders in den grösseren. So kommt es in Kriens zu einer Ausmarchung ums Stadtpräsidium, in Sursee gibt es ein Kampf ums Finanzressort. Und in Emmen und in Horw versucht die SVP, wieder einen Sitz im Gemeinderat zu holen – in beiden Gemeinden hatte die Partei ihre Sitze früher verloren.

In vielen Luzerner Gemeinden ist die Sache aber auch klar. Es gibt gleich viele Kandidaturen wie Sitze. Gewählt wird aber trotzdem: Stille Wahlen sind nämlich im ersten Wahlgang nicht vorgesehen.