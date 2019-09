Der Kanton Uri kann eine Privatschule im ägyptischen El Gouna beaufsichtigen und unterstützen. Der Landrat hat am Mittwoch einen Verpflichtungskredit für ein Pilotprojekt über 30'000 Franken mit 33 zu 20 Stimmen bei 1 Enthaltungen bewilligt.

Die 2017 gegründete deutschsprachige Primarschule am Roten Meer will sich in Anlehnung an die schweizerischen Bildungsstandards entwickeln. Zuletzt wurden dort 40 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis und mit der 2. Klasse unterrichtet. Jedes Jahr soll eine Klasse dazukommen bis und mit Sekundarstufe 1.

Die Schulleitung möchte Zeugnisse ausstellen können, die im Kanton Uri anerkannt sind. Den Kontakt zwischen der ägyptischen Schule und dem Kanton vermittelte der Investor Samih Sawiris, der in Andermatt aktiv ist.

Der prognostizierte Kostenaufwand beträgt während der geplanten dreijährigen Pilotphase 58'500 Franken, die sich die Trägerschaft und der Kanton Uri teilen.

Kritik von links und rechts

SP/Grüne und SVP lehnten den Kredit ab. Die Sprecherin von SP/Grüne sagte, es gebe andere Schulen auf der Welt, die das Geld besser gebrauchen könnten, als jene in El Gouna. Die SVP erachtete es nicht als Aufgabe des Kantons, in El Gouna eine private Schule zu unterstützen.

Es gäbe viele Schulen auf der Welt, die eine Unterstützung echt nötig hätten.

FDP und CVP waren für die Unterstützung im Sinne eines Know-how-Transfers. Es gehe nicht um das Geld, es sei ein Zeichen der Wertschätzung. Sawiris habe in Uri das Unmögliche möglich gemacht.

Eine Evaluierung gegen Ende der Pilotphase soll als Grundlage dienen für eine definitive Zusammenarbeit zwischen der Trägerschaft des Lernzentrums El Gouna und dem Amt für Volksschulen ab dem Schuljahr 2022/2023.

Es wird einen Mehrwert geben, aber in der Bildung kann man den Wert nicht immer sofort messen.

