Der Verein Weihnachten in Luzern präsentiert sein Konzept für die Adventszeit. Dabei gibt es auch wieder ein Eisfeld.

«Immer mehr Gäste besuchen im Dezember Luzern», hiess es an der Medienkonferenz des Vereins am Montag. Deshalb sei man weiterhin bemüht, die grosse Vielfalt der Weihnachtsstadt Luzern im In- und Ausland bekannt zu machen.

Weihnachtszauber schon am 25. November

Bereits eine Woche vor dem ersten Adventswochenende, am Samstag, 25. November, starten die Weihnachts-Aktionen in der Stadt Luzern. So wird an diesem Tag die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet und ab dann ist auch das Eisfeld auf dem Europaplatz wieder in Betrieb. Dieses ist bis zum 2. Januar kostenlos zugänglich. Gleich daneben findet auch in diesem Jahr die SRF-Spendenaktion «Jeder Rappen zählt» statt, dies vom 15. bis zum 21. Dezember.

Zweistündiger Advents-Stadtrundgang

Unter dem Titel «Tannengrün und Lichterglanz» bietet Luzern Tourismus im Dezember auch wieder Weihnachtsführungen durch Luzern an. Auf dem zweistündigen Rundgang lernen die Teilnehmer die Schauplätze der Luzerner Advents- und Weihnachtszeit kennen und lauschen Geschichten rund um die Weihnachtsbräuche.