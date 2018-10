In Luzern kommt künftig mehr Quellwasser aus dem Hahn

Der Luzerner Energie-Dienstleister ewl hat das neue Quellwasserwerk Sonnenberg eröffnet. Es liegt auf Stadtluzerner Boden, auf halbem Weg auf den Krienser Sonnenberg.

Legende: Pro Tag können im Werk so viele Liter Wasser aufbereitet werden, wie in neun Wassertürmen (dem berühmten bei der Kapellbrücke) Platz hätten. zvg/ewl energie wasser luzern

Dank der Trinkwasser-Aufbereitung mit Keramikmembran-Filtern kann mehr Quellwasser genutzt werden. Der Anteil an Quellwasser im Luzerner Trinkwasser wird so markant erhöht. Aktuell stammen zwölf Prozent des Stadtluzerner Trinkwassers aus Quellen, mit dem neuen Werk strebt ewl einen Wert von rund 50 Prozent an.

Legende: Zu sehen gibt es im neuen Quellwerk vor allem Rohre. Die vielen Millionen Liter Wasser, die durch die Anlage fliessen, muss man sich vorstellen. zvg/ewl energie wasser luzern

Das Quellwasser für das Werk wird im Eigental und Entlebuch gefasst, fliesst ohne zusätzliche Pumpkraft zum Sonnenberg und durch die Druckleitung zur Aufbereitungsanlage. Dort wird das Wasser einem mehrstufigen Reinigungsprozess unterzogen.

Das Kernstück bilden Keramikmembranfilter, welche das Wasser reinigen. Nächste Station für das aufbereitete Wasser ist das Reservoir. Es besteht aus zwei Kammern mit einem Fassungsvermögen von je drei Millionen Litern.

Legende: Wäre auch eine wunderbare Disco: Ein noch leeres Reservoir. Schon bald wird es komplett mit Wasser gefülllt sein. SRF/Andy Hochstrasser

Von den Reservoiren gelangt das Trinkwasser durch das Verteilnetz in die Luzerner Haushalte.

Das neue Quellwasserwerk hat 28 Millionen Franken gekostet, die Umsetzung des Projekts dauerte rund zehn Jahre, drei Jahre davon beanspruchte die Bauzeit.