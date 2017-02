Luzerner Fasnacht «Fasnacht ist für mich Arbeit»

Heute, 17:10 Uhr

Kurt Zurfluh

Der Endspurt in den Ateliers des Luzerner Maskenbauers Piero Galbusera hat in diesen Tagen angefangen. Bis zum Schmutzigen Donnerstag am 23. Februar müssen alle Masken und «Grinden» der Guggenmusiken fertig sein.

Bild in Lightbox öffnen. Der gelernte Dekorateur Piero Galbusera ist seit 20 Jahren professioneller Maskenbauer. SRF News hat ihn in seinem Atelier besucht. Bestellt werden die Masken von den Guggenmusiken bereits im Sommer. «Aber nicht alle Sujets lassen sich dekorativ und fasnachtsgerecht umsetzen», meint er. Unikate aus Papier hergestellt Zuerst müssen die «Grinden» modelliert werden und anschliessend werden sie bemalt. Piero Galbusera schwört immer noch auf Papiermasken, auch wenn heutzutage viele aus Kunststoff hergestellt werden. Fast alle seine Masken sind Unikate und in Handarbeit hergestellt. « Nach der Fasnacht brauche ich jeweils etwas Abstand. » Piero Galbusera

Maskenbauer und Fasnächtler Pro Jahr stellt er etwa 260 Masken her. Also hat er das ganze Jahr Fasnacht? «Das ist für micht nicht Fasnacht, das ist für mich harte Arbeit» protestiert Piero Galbusera. «Nach der Fasnacht brauche ich dann jeweils etwas Abstand und im Juni beginnt die Arbeit wieder.» Galbusera ist nicht nur Maskenbauer, sondern auch aktiver Fasnächtler bei der Guggenmusik «Saunafäger». Audio «Besuch beim Maskenbauer Piero Galbusera (21.2.2017)» abspielen. Audio «Besuch beim Maskenbauer Piero Galbusera (21.2.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Besuch beim Maskenbauer Piero Galbusera (21.2.2017) 3:46 min Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr