An diesem Wochenende wird wieder Schweizer Fussballcup gespielt. Es stehen die Spiele des Sechzehntelfinals an. Mit dabei sind auch vier Zentralschweizer Mannschaften. Das begehrteste Los für diese Runde hat der FC Freienbach aus dem Kanton Schwyz gezogen: Der Verein aus der 2. Liga interregional empfängt die Berner Young Boys, den aktuellen Dominator des Schweizer Fussballs. Anpfiff ist am Samstag um 17 Uhr.

Legende: Bereits 2011 hat Freienbach die Berner Young Boys zum Cupspiel empfangen. Damals verloren die Schwyzer 0:4. Keystone

Der Präsident des FC Freienbach, Benjamin Fuchs, kann es kaum erwarten: «YB ist eine Top-Mannschaft. Wir stellen uns auf eine geballte Ladung Fussball-Power ein.» Zwischen den beiden Vereinen liegen drei Ligen. Fuchs sagt denn auch: «Das ganze Drumherum wird am Ende wohl wichtiger sein als das eigentliche Resultat. Die Leute werden Spass haben, die Spieler werden Vollgas geben.»

Auch organisatorisch ist das eine ganz andere Nummer.

Es ist nicht die erste Begegnung zwischen dem FC Freienbach und YB. Bereits im Oktober 2011 trafen sie im Cup aufeinander. Benjamin Fuchs erinnert sich: «Damals hatten wir 3250 Zuschauerinnen und Zuschauer.»

Legende: Freienbach-Präsident Benjamin Fuchs (2.v.r.) konnte 2011 die Fairplay Trophy des Schweizerischen Fussballverbands entgegennehmen. Keystone

Beim Spiel vom Samstag rechnet Fuchs mit ähnlich vielen Fans; bis zu 3000 könnten es sein. Alleine mit dem YB-Fanzug würden voraussichtlich rund 500 Gäste anreisen. Diese Erwartungen liegen zwar deutlich unter dem Stadionrekord von 4400 – das war 1999 im Cup gegen GC. Dennoch bringt die Cup-Begegnung von diesem Wochenende viel Aufwand mit sich für den kleinen Schwyzer Verein.

Dutzende Helferinnen und Helfer

«Organisatorisch ist das eine ganz andere Nummer als bei einem 2.-Liga-Spiel. Wir haben zusätzliche Tribühnen und Abschrankungen aufgestellt. Es braucht ein Sicherheitskonzept, Sanität, Feuerwehr. Ausserdem sind am Samstag sind bis zu 100 Helferinnen und Helfer im Einsatz», sagt Freienbachs Präsident Benjamin Freienbach.