Die Überraschung kam Ende Juli: Der FC Luzern und Christian Schneuwly lösen den Vertrag auf Wunsch des 31-jährigen Mittelfeldspielers per sofort auf. Es habe unterschiedliche Auffassungen gegeben über Schneuwlys zukünftige Rolle im Team.

«Er gehörte bisher immer zu den Stammspielern und hatte in dieser Saison eine andere Rolle. Damit hatte Christian Schneuwly Mühe», sagte Sportchef Remo Meyer am Samstag vor den Medien. Es habe einen ehrlichen Austausch gegeben zwischen FCL und Spieler. Und vielleicht wäre sein Vertrag, der am 30. Juni 2020 ausläuft, noch verlängert worden.

Schneuwly stiess vor dreieinhalb Jahren zu Luzern. Er bestritt 138 Partien für den FCL und erzielte 18 Tore. Zuletzt spielte er aber keine Hauptrolle mehr.