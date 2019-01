Das erste Festival «aha» will kompetente Antworten auf aktuelle Fragen aus Gesellschaft und Politik liefern.

Festival «aha» in Luzern

Das «aha»-Festival, Link öffnet in einem neuen Fenster bringt internationale und einheimische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einem interessierten Laienpublikum zusammen. Im Kulturzentrum Südpol in Luzern vermitteln die zwanzig Referenten aktuelles Wissen in einem unkomplizierten und unterhaltsamen Rahmen.

Thematisch schlagen die Organisatoren einen weiten Bogen: Die Referate beschäftigen sich mit Ökonomie, Sexualität, Migration oder Künstlicher Intelligenz. Es geht unter anderem um Fragen wie: Wer ist arm in einer globalisierten Welt? Leben wir in der besten Zeit, die es je gab? Oder: Sind mein Datenprofil und ich schizophren?

Wir wollen ein Treffpunkt sein, wo sich unterschiedliche Leute austauschen können.

Mit dem Festival wollen die Organisatoren «die enorme Bedeutung von Wissenschaft und Bildung für die Gesellschaft» unterstreichen und «der grassierenden Wissenschaftsfeindlichkeit mit einem lustvollen und klugen Happening entgegentreten.»

Es sei ein entscheidender Unterschied, ob man sich ungeprüfte Informationen im Internet zusammengoogelt, oder Wissen von ausgewiesenen Fachleuten erklärt bekommt, sagt Mit-Organisator Christoph Fellmann gegenüber Radio SRF.

Geplant sind nicht nur Referate und Talks. Garniert wird die Wissensvermittlung mit Bars, DJ- und Musikprogramm bis in den frühen Morgen.