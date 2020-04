In der Nacht auf Freitag brannte es in Horw, die Ursache des Feuers wird ermittelt. Ein Verbrechen wird ausgeschlossen.

Zwei Menschen sterben bei Brand in Horw

Feuer in Dachwohnung

Bei einem Wohnungsbrand in Horw in der Nacht auf Karfreitag sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache des Feuers war am Freitag noch nicht bekannt, wie Simon Kopp, Sprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft gegenüber SRF News sagt: «Wir gehen nicht von einem Verberechen aus, da gibt es weder Hinweise noch Spuren dazu.»

Erst ein Opfer identifiziert

Kurz nach 2 Uhr in der Nacht meldeten Anwohner das Feuer in der Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses der Polizei. Eine schwerverletzte Person wurde aus der Dachwohnung geborgen und vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Sie starb aber noch vor Ort. Eine zweite Person wurde tot aus der Wohnung geborgen.

Bei den Opfern handle es sich um einen Mann und eine Frau, sagt Simon Kopp: «Bis jetzt ist erst der Mann identifiziert, es ist der Mann, welcher in der Wohnung lebte.» Man gehe aber davon aus, dass es sich bei beiden Toten um die beiden betagten Bewohner handle.

Legende: Am Karfreitagvormittag waren die Feuerwehrleute noch mit den Aufräumarbeiten beim Mehrfamilienhaus beschäftigt. SRF/Thomas Heeb

Aus dem Haus mit insgesamt drei Wohnungen wurden vier Menschen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.