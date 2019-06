In Luzern und weiteren Städten und grossen Ortschaften in der Zentralschweiz gehen tausende Frauen auf die Strasse.

Violette Streikstimmung in der ganzen Region

Der grösste Anlass zum Frauenstreik in der Zentralschweiz findet in der Stadt Luzern statt. Am nachmittäglichen Demonstrationszug durch die Stadt nehmen laut Schätzungen der Polizei rund 3000 Personen teil.

Schon während des Tages versammeln sich hunderte Frauen, aber auch Männer auf dem Theaterplatz. Passend dazu prangt am Theater ein Plakat mit der Aufschrift: «Gleichstellung. Neuinszenierung einer Tragödie.»

Bild 1 / 6 Legende: Klare Zeichen: Junge Frauen mit violettem «Umhang». SRF Bild 2 / 6 Legende: Bereits zum Beginn des Streiktags versammeln sich viele Frauen auf dem Luzerner Theaterplatz. SRF Bild 3 / 6 Legende: Den ganzen Tag über waren mehrere hundert Personen auf dem Theaterplatz. Keystone Bild 4 / 6 Legende: Lachend und mit Fäusten für die Frauenrechte. SRF Bild 5 / 6 Legende: Die Frauen übernehmen den Männli-Turm: «Frauen höher hinaus» SRF Bild 6 / 6 Legende: Kanpf für Gleichberechtigung auch in Schwyz. SRF

Aber auch in verschiedenen anderen Zentralschweizer Orten gehen die Frauen auf die Strasse. So etwa in Schwyz, wo ein Plakat bei der Kirche Lohngleichheit fordert.

30 Jahre leere Worte: Gleiche Löhne jetzt!

Am Frauenstreik werden aber noch weitere Forderungen gestellt: So die Aufwertung der Pflegearbeit, die Einführung einer Elternzeit oder höhere Strafen bei Sexualdelikten.