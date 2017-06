Swiss Central Basketball wird auch in der Saison 2017/18 in der Nationalliga A antreten.

Swiss Central Basketball ist sportlich zur Zeit gut aufgestellt: Die erste Mannschaft spielt in der Nationalliga A und erreichte dieses Jahr die Qualifikation für die Playoffs. Finanziell allerdings geht es dem Verein so schlecht, dass er sich einen Abstieg in die Nationalliga B überlegte.

Am Mittwoch Abend entschied sich der Verein aber gegen den Abstieg. Finanziell mache dies kaum einen Unterschied. Der Club werde in der Nationalliga A bleiben und versuchen, grössere Sponsoren zu finden, erklärt Vereinspräsident Thomas Müller.

« Längerfristig ist das Ziel, dass wir finanziell breiter aufgestellt sind, damit wir uns um die wesentlichen Themen kümmern können. » Thomas Müller

Der Verein hat deshalb eigens einen Ausschuss gegründet. Wenn der Verein erfolgreich weiter kommen soll, benötigt Swiss Central Basket in den nächsten Jahren nämlich 350'000 bis 400'000 Franken.