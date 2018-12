Die Wohnbaugenossenschaft SBL gibt es sei 70 Jahren. Sie verfügt über 380 Wohnungen, hauptsächlich in der Stadt Luzern, aber auch in Adligenswil und Kriens.

Die SBL setzt auf Wachstum: Aktuell plant sie einen Ersatzneubau an der Weinberglistrasse sowie einen Neubau in der Hochhüsliweid in der Stadt Luzern. Auch in Adligenswil ist eine Überbauung auf eigenen Landreserven geplant.