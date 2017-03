Premiere am Luzerner Theater Für die Welt ist es wieder einmal fünf vor zwölf

Heute, 17:05 Uhr

Christian Oechslin

Die Menschen haben den Planeten zerstört. Eine neue Eiszeit bahnt sich an. Was ist den Menschen noch wichtig und gibt es trotzdem noch Hoffnung? Diese Frage stellt das Luzerner Theater mit der Produktion «White Out: Begegnungen am Ende der Welt». Die Premierenkritik.