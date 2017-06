Luzerner Fest 2017 Gegen 100'000 Leute feierten in Luzern

Aktualisiert Heute, 12:04 Uhr

Nicht nur in Luzern, sondern auch in Zug und in Sarnen wurde am Wochenende gefeiert.

stij; Regionaljournal Zentralschweiz, 17.30 Uhr