Schon seit Jahren stauen sich beim Ökihof Luzern Süd jeweils am Samstag die Autos der Entsorgungswilligen. Der Betrieb des Entsorgungszentrums der Recycling Entsorgung Abwasser Luzern (REAL) stösst aus Platz- und verkehrstechnischen Gründen an seine Leistungsgrenzen. REAL hat deshalb eine Kundenbefragung durchgeführt.

Die Umfrage hat ergeben, dass die Hälfte der Besucher auch an einem andern Tag entsorgen könnte. Für Berufstätige allerdings bleibt häufig nur der Samstag als Option zum Entsorgen. Die Befragten wünschen sich dementsprechend die Möglichkeit zur Benützung des Ökihofes am Abend.

Kundenfreundlichere Öffnungszeiten

REAL will nun Massnahmen ergreifen und in einem Pilotversuch Abendöffnungszeiten einführen. Analog zum Abendverkauf im nahestehenden Einkaufszentrum soll es ab dem Januar möglich sein, am Mittwochabend das Entsorgungszentrum zu benützen. Ausserdem soll am Samstag eine Mindesgebühr von 5 Franken eingeführt werden.

Vertreter der beteiligten Gemeinden Luzern, Horw und Kriens, sowie der Vorstand der REAL erhoffen sich mit diesen Massnahmen eine Entspannung der Lage. Sie sollen während mindestens einem Jahr getestet werden.