Der knapp 50-jährige Kantonsrat Jörg Meyer soll für die Luzerner SP den 2015 verlorenen Regierungssitz zurückholen. Meyer sei führungserfahren und dossierfest, sei aber auch an Lösungen interessiert, begründete die SP-Spitze am Mittwoch den Entscheid für Meyer.

SP will Regierungssitz zurückholen

Meyer ist Sozialarbeiter und leitet das Bildungszentrum Gesundheit Zentralschweiz Xund. Er wohnt in Adligenswil und ist seit 2013 im Kantonsrat vertreten. Es müssten alle politischen Kräfte in der Regierung vertreten sein, begründete Meyer seine Kandidatur.

Die SP hatte bei den Gesamterneuerungswahlen von 2015 ihren Regierungssitz verloren. Seither wird Luzern von fünf bürgerlichen Männern regiert. Seinen Rücktritt auf Ende der Legislatur bekanntgegeben hat von den Regierungsräten bislang Robert Küng (FDP).

Parteipräsident David Roth sagte, die SP gehöre in die Regierung. Die erneute Regierungsbeteiligung werde aber kein Spaziergang. Meyer habe den nötigen Durchhaltewillen und Biss für den intensiven Wahlkampf. Die SP nominiert ihren Kandidaten am 15. September an einem ausserordentlichen Parteitag. Die Wahlen finden am 31. März 2019 statt.