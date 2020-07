Für den Feuerwerkshersteller Bugano in Neudorf im Kanton Luzern ist das 2020 kein gutes Jahr. Mit wenigen Ausnahmen wurden wegen Corona alle Grossfeuerwerke abgesagt. Somit fehlen namhafte Aufträge: «Der Umsatz ist seit März komplett eingebrochen», sagt Toni Bussmann, der Inhaber von Bugano. Das heisst, der Umsatz ist um 95 Prozent zurückgegangen.

Zuversicht trotz Krise

Zwei bis drei Millionen Franken würden bis Ende Jahr fehlen, so Bussmann weiter. Trotzdem bleibt er zuversichtlich. Die rund 30 Angestellten hätten bis Ende Jahr Arbeit. Seine Firma stellt eigene Vulkane her und könne diese ins Ausland exportieren. Ausserdem will er erstmals einen Fabrik-Verkauf anbieten.

Der Direktverkauf ist seit Jahren das grosse Geschäft der Firma Läubli Feuerwerk AG im Luzernischen Aesch. Tamara Läubli, die Juniorchefin ist überzeugt, dass der Verkauf laufen wird: « Unser Vorteil könnte sein, dass es kaum Grossfeuerwerke gibt. Die Leute werden daher eher selber Feuerwerk kaufen für den 1. August». Ob es für sie ein Rekordjahr werden könnte - lässt Läubli offen.