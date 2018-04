Der Titel des Buches «Geschichten und Gekochtes - Tanz mit der Gastronomie» verspricht nicht zu viel. Im neuen Buch hat der leidenschaftliche Koch und Gastronom eine Fülle an Rezepten - eigenen und von befreundeten Köchen - gesammelt und aufgeschrieben. Im Buch erzählt er auch aus seiner Kindheit und wie er zum Kochen gekommen ist.

Den Beruf würde ich sofort wieder wählen.

Zum Schmunzeln regen die Geschichten und Anekdoten über Berühmtheiten an, wie den verstorbenen Fürsten Rainier aus Monaco oder die Schaupspieler Liz Taylor und Richard Burton, in deren Diensten der Luzerner gekochte hatte. So erzählt er etwa wie der Fürst während eines Diätaufenthaltes in der Schweiz heimlich in der Dorfkäserei ein Stück Emmentaler gekauft hatte.

35 Jahre als Gastgeber haben Spuren hinterlassen.

Was Huber selber am liebsten isst, warum er vom Herd zum Schreibtisch gewechselt hat und für welche Promis er sonst noch tätig war, hören Sie im Gespräch mit dem Regionaljournal Zentralschweiz.